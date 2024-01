Após união estável, Eduardo Leite brinca e diz não poder pagar festa

Governador do Rio Grande do Sul diz que oficializou relação em 2023, mas que não realizou a cerimônia por ser “muito cara”

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), brincou nesta 4ª feira (10.jan.2024) sobre não poder pagar a sua festa de casamento com o médico Thalis Bolzan.

“Eu sei que tem uma notícia aí de que eu estaria me casando com o Thalis em setembro. Eu brinco com o pessoal o seguinte: casamento é um negócio muito caro. Eu não estou podendo pagar festa de casamento agora. Eu sei que já tinha gente querendo comprar roupa para o casamento. Imagina só aí… Então, calmem todos aí”, disse em vídeo publicado no Instagram.

Leite afirmou que os 2 assinaram contrato de união estável em 2023, mas que não houve celebração. “Oportunamente, a gente faz uma festa, e quando formos fazer, a gente vai comunicar todo mundo, não tem problema”.

