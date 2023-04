Após votos de Marques e Mendonça, STF aceita denúncia contra primeiros 100 acusados pelo 8 de Janeiro

Os ministros André Mendonça e Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), encerraram na noite desta segunda-feira, 24, a votação que tornou réus 100 denunciados pelos atos de 8 de Janeiro. Os ministros depositaram seus votos no Plenário Virtual e, diferentemente dos demais colegas da Corte, divergiram do ministro relator da ação, Alexandre de Moraes. Os votos são referentes a dois inquéritos distintos: o 4921, que denunciou 50 pessoas por incitação ao crime, associação criminosa e golpe de Estado; e o 4922, que denunciou outras 50 pessoas por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado crime de dano quadruplamente qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, com emprego de substância inflamável, e deterioração do patrimônio tombado. No primeiro inquérito, Mendonça e Marques divergiram de Moraes, não reconhecendo a competência do STF e votaram pela rejeição das denúncias contra os 50 investigados que estavam no Quartel-General do Exército. Mesmo com o posicionamento dos ministros, o STF já havia formado maioria para aceitar o recebimento das denúncias, já que todos os demais ministros da Corte se manifestaram de maneira favorável ao recebimento. Na ocasião, milhares de manifestantes invadiram e depredaram as sedes do STF, do Congresso Nacional e o Palácio do Planalto.

Leia também

Manifestantes protestam nas ruas de Lisboa contra presença de Lula no Parlamento português



Biden anuncia que vai concorrer ao segundo mandato, mas ainda não explicou como vai vencer a rejeição