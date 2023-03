App de transporte da Prefeitura de SP começa a operar na próxima semana; motoristas já podem se cadastrar

O aplicativo MobizapSP, criado pela Prefeitura de São Paulo para concorrer com empresas como Uber e 99, vai passar a funcionar entre os dias 22 e 24 de março. Segundo a Secretaria Municipal de Transportes, 9.845 motoristas e 10 mil usuários já foram cadastrados até esta segunda-feira, 13. De acordo com a Prefeitura, um dos diferenciais do novo aplicativo de viagens é a taxa administrativa de 10,95%, enquanto nas empresas privadas a taxa gira em torno de 40% a 60%. Ou seja, o motorista ficará com quase 90% do valor recebido pela corrida. Com relação aos passageiros, o novo aplicativo não cobra a chamada “tarifa dinâmica”, ou seja, independente do horário que o cidadão solicite o carro o valor permanecerá o mesmo. Como o aplicativo é gerido pelo município de São Paulo, inicialmente os pedidos só poderão ser feitos dentro da cidade.

