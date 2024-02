Aprenda a fazer uma make incrível para entrevista de emprego

Passo a passo foi realizado pelo maquiador da agência de modelos Max Fama, Royce Beenson

Sabe aquela vontade de começar uma carreira nova, trocar de emprego ou apenas ingressar no mercado de trabalho? Bom, dizem que o ano só começa depois do carnaval, né? Então chegou a hora de tirar os planos do papel e transformá-los em realidade. A entrevista de emprego é um passo decisivo para esta nova jornada, que demanda preparo e atenção. Mas você já parou pra pensar no que você quer transmitir com a sua imagem? Sabe qual é a importância de uma maquiagem para este grande momento?

“A primeira impressão é importantíssima. Vai muito além do currículo. Você tem que determinar a mensagem que quer passar, e passar com segurança. E make tem um papel muito importante nisso”, relata o maquiador da agência de modelos Max Fama, Royce Beenson. “Leveza é imprescindível. É de bom tom não exagerar para esta ocasião, o que não quer dizer que a produção pode ser feita de qualquer jeito, longe disso. Invista em uma maquiagem que chame atenção para os seus olhos, afinal, é com eles que você vai conseguir transmitir com firmeza o que quer passar ao recrutador. Não tenha medo de arriscar”, finaliza.

Ser confiante é fundamental e se sentir bem com a sua pele ajuda muito nesse processo. Montar uma make perfeita para uma entrevista de emprego pode parecer um tanto quanto desafiador. Mas também é revigorante. É o primeiro passo do seu novo caminho, e nós estamos aqui do seu lado para ajudar. Então pegue a sua base, ajuste aquela luz que você ama e vem conferir esse passo a passo que realizamos em parceria com a agência de modelos Max Fama, para facilitar, e muito, a sua vida em 2024. Confira!

Passo a passo

Higienize, tonifique e hidrate a pele;

Uniformize a pele com base e corretivo (de acordo com o seu tom de pele);

Com um pincel fofinho, esfume sombra marrom e, próximo aos cílios, esfume sombra preta para fazer o degradê;

Aplique blush rosado e o iluminador;

Para realçar o olhar, capriche na máscara de cílios;

Contorne a boca com lápis marrom e finalize com lipgloss transparente;

Agora você está pronta para sua entrevista de emprego.

Ficha Técnica

Modelo: Agência de Modelos Max Fama (@maxfama_oficial)

Fotógrafo: Roger Monteiro (@rogermonteiro.fotografia)

Editora de Moda:Paloma Almeida (@_almeidaax_)

Maquiadora: Royce Beenson (@roycebeensonbeauty)

Edição: Felipe Melo (@mwtano)

Produção Executiva: Maria Alice (@mariaalice_le)

Coordenador Geral: Felipe Monteiro (@lippe_monteiro)