Apresentador da Band é processado por site de acompanhantes

O apresentador Uziel Bueno, da Band, foi processado por difamação pelo site de acompanhantes Fatal Model, que patrocina o Vitória. O titular do Brasil Urgente na Bahia afirmou que a equipe de futebol “virou time de GP (garota de programa)”.

A empresa chegou a propor uma transação penal para anular o processo, em que Uziel Bueno precisaria pagar R$ 50 mil e o Fatal Model aplicaria mais R$ 50 mil, destinando o valor total a oito instituições que atuam na defesa de direitos de crianças, adolescentes e prostitutas pelo Brasil.

Uziel Bueno, apresentador do Brasil Urgente BA – Metrópoles

Uziel Bueno, apresentador do Brasil Urgente BA – MetrópolesBand/Reprodução

Vitória terá site de acompanhantes como novo patrocinador do clubeDivulgação/EC Vitória

Apresentador e Fatal Model devem se encontrar em audiência marcada para abril. A assessoria jurídica de Uziel Bueno ingressou com duas ações judiciais, nas esferas cível e criminal, contra o site de acompanhantes.Entenda o casoNo Brasil Urgente de 10 de fevereiro, Uziel criticou o Vitória pelo patrocínio e chegou a dar chicotadas no ar: “Time do Vitória patrocinado por site de acompanhantes. Fábio Mota virou Fábio Rufião”.

Rufião seria a pessoa que pratica o crime de rufianismo, que consiste em tirar proveito da prostituição de outra pessoa, normalmente tendo parte dos lucros ou sendo sustentado pela pessoa que se prostitui.

“Eu não tive coragem de mostrar o que tem aqui no site. É bunda, é peito, é pingulim, tudo que você imagina e mais um pouco. O time do Vitória chegou no fundo do poço, mas ele só vive na zona mesmo.”

Na segunda-feira (13/2), Uziel usou as redes sociais do jornal para falar novamente sobre o assunto. “Não tenho medo de traficante com a AR-15 apontada para mim, vou ter medo de site que explora garota de programa? Ou vou ter medo de Fábio Mota, presidente bizarro, falido, péssimo, do Vitória?”, afirmou. Ele criticou ainda o prefeito da cidade, Bruno Reis, que quer Mota como secretário de turismo.

“Um secretário que está assim com um site que maltrata garotas de programa? Que tipo de turismo essa pessoa quer trazer para nossa capital baiana?.”