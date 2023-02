Sala de imprensa do Carnaval de Salvador homenageia a jornalista Andréa Silva

A sala de imprensa oficial do Carnaval de Salvador esse ano vai receber o nome da jornalista Andréa Silva, da TV Bahia. O espaço fica na Praça Dois de Julho, no Campo Grande (Circuito Osmar), oferecendo suporte aos profissionais de imprensa que trabalham na cobertura da festa. A inauguração da sala de imprensa será a partir das 11h desta quinta, pelo prefeito Bruno Reis.

Andréa Silva nasceu em Itabuna, onde começou sua carreira, e se mudou para Salvador em 1995, trabalhando na TV Itapoan. No ano seguinte, ela começou a trabalhar na TV Bahia, onde continua até hoje.

Veterana com muita experiência com entradas ao vivo, a repórter também trabalha cobrindo o Carnaval. Sua primeira entrada ao vivo da carreira foi justamente em uma folia, no ano de 1995, quando cobriu o cortejo do Olodum, na Praça Castro Alves.

“Ficou marcado para mim e nunca vou esquecer. Viver o Carnaval apenas quatro meses depois de chegar a Salvador foi incrível. Eu, mesmo sendo baiana, nunca tinha passado o Carnaval na capital”, lembra a jornalista, que em todas suas coberturas carnavalescas trabalha no Circuito Osmar.

“Eu adoro o Carnaval do Centro. É o circuito com a essência verdadeira do Carnaval. Com aquele folião pipoca que sobe e desce a Avenida Sete o tempo todo, vai à Praça Castro Alves e volta fazendo vários trios no mesmo dia. É o Carnaval que eu amo, porque é o público ali, no chão, de graça”, acrescenta. “Nunca fui foliã, mas pode ter certeza que eu curto demais o Carnaval. Cobrir, para mim é, ao mesmo tempo, brincar o Carnaval. Por isso que eu gosto da rua”.

A jornalista de 50 anos é casada com o repórter cinematográfico Ricardo Artner, mãe de dois filhos, torcedora do Bahia e admiradora de Santa Dulce dos Pobres.

Como funciona

A Sala de Imprensa Oficial do Carnaval de Salvador Andréa Silva vai funcionar até a terça-feira (21), das 9h às 21h. A estrutura climatizada possui computadores e acesso à internet, além de sala de coletivas, para atendimento aos profissionais de imprensa que fazem a cobertura da folia.

