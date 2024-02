Apresentador Fernando Fernandes recebe alta hospitalar após cirurgia

O apresentador Fernando Fernandes recebeu alta do hospital na manhã desta quarta-feira (7/1). Ele estava internado após fazer uma cirurgia devido a uma lesão no tendão do tríceps.

No Instagram, Fernando registrou o momento em que foi liberado. “Bora para casa com ajuda da mamãe”, escreveu Fernando nos Stories.

Na última segunda-feira (5/2), Fernando fez uma publicação contando que precisou passar por uma cirurgia após uma lesão durante a prática de kitesurf.

O ex-BBB contou que se lesionou dias atrás e que não se deu conta da gravidade da situação. Fernando, que ficou paraplégico em 2009 depois de um acidente de carro, recebeu o diagnóstico da ruptura do tendão do tríceps após passar por uma ressonância.

Fernando Fernandes

Fernando Fernandes passa por cirurgia no braço e desabafa: “Desespero” Reprodução

fernando-fernandes-bbb

Fernando Fernandes é tetracampeão mundial de paracanoagem e se tornou atleta paralímpico após sua passagem pelo BBB 2 Reprodução

fernando fernandes no limite (2)

Fernando Fernandes é o apresentador do No Limite Foto: Globo/Divulgação

Fernando-Fernandes_1

Fernando Fernandes João Sal e Lu Prezia

Fernando Fernandes

Fernando Fernandes participou da segunda edição do Big Brother Brasil Reprodução/Instagram

Ruptura do tendão do tríceps “Quando as coisas não saem como a gente imagina… é preciso serenidade e fé! Uns dias atrás tive uma lesão velejando de kite, num salto que já estou acostumado a fazer e que normalmente dá certo, enfim, dessa vez não, e no impacto da queda não me dei conta da gravidade da lesão, então segui a vida ‘normalmente’, ou melhor, segui a vida suportando essa dor, como de costume fui levando, já que tinha consulta marcada no Sarah pra fazer meu ‘check up’ anual, deixei pra ver tudo junto, inclusive o braço lesionado”, começou Fernando.

Fernando Fernandes continuou: “Chegando lá passei por todos exames, coração, rins, bexiga, coluna, exames de sangue tudo em perfeito estado mas, ainda faltava um ultimo exame, o do braço direito lesionado. E depois de uma longa e chata ressonância, recebi o laudo: ‘ruptura do tendão do tríceps’”.

O apresentador desabafou sobre a sua reação ao saber do diagnóstico. “Na hora bateu aquele desespero pois já vi o tamanho do problema que viria pela frente, afinal meus braços têm um papel bem importante na minha vida rs. Enfim, sem muito tempo pra chorar, meti a mão no telefone, liguei pra São Paulo pra Dona Maria, e fomos atrás de um ortopedista especialista pra tomarmos a melhor decisão”, contou.

“Cheguei em SP fui direto ao médico e depois de um longo papo… Aqui estou eu, no quarto do hospital esperando o Dr. Ewerton chegar pra fazer uma cirurgia no braço direito e reconectar esse tendão do tríceps”, encerrou.