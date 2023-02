Dávila Assis lança o seu terceiro single pela gravadora Futura Music – Doce Calma

O ano de 2023 começou com ótimas novidades. É que a cantora Dávila Assis, reconhecida por suas canções que sempre trazem uma mensagem de paz, acaba de lançar mais um single pela gravadora Futura Music. “Doce Calma” chegou em todas as plataformas digitais e quem quiser conferir pode acessar a canção por meio do link a seguir:

https://onerpm.link/docecalma

A música carrega uma mensagem poderosa para este mundo que ainda vive as sequelas da pandemia que assolou o mundo. Composta pela própria Dávila Assis, em parceria com seu avô, Lúcio Assis, “Doce Calma” reflete o amor especial que Deus tem por todos os que clamam por ajuda.

“Quando buscamos a Deus, a sua paz refrigera nossa alma e nos oferece conforto e alegria. É assim que Cristo nos ampara em momentos difíceis de ansiedade e tristeza. Por isso, devemos sempre buscar a ajuda do senhor Jesus, pois só Ele nos oferece paz”, esclarece Dávila Assis sobre o seu novo single.

Testemunho Próprio

Dávila Assis confessa que antes de encontrar a Deus, vivia uma vida de insegurança. “Eu convidei Jesus para fazer parte da minha vida e hoje posso dizer que encontrei um oásis no deserto. Quantas vezes já chorei no quarto com uma angústia muito grande, mas Ele chegou agregando alegria, paz e amor. Hoje posso dizer que sou feliz”, coloca.

“Oro para que a letra do meu novo single possa confortar muitas vidas que estão à procura da paz neste mundo tão caótico e cheio de conflitos espirituais”, pontua sobre a música que tem um estilo acústico e sereno, justamente para acalmar a alma e deixar o Espírito Santo flui nos corações.

Do Ceará para o Mundo

Nascida em berço evangélico, Dávila Assis começou a cantar aos três anos. E com oito já ministrava louvor nas igrejas de Itarema, região localizada no interior do Ceará. Aos 13 ganhou um concurso de vozes, ficando em primeiro lugar.

Em 2022 ela foi descoberta por Leomar dos Santos e Marizane Silva, os fundadores da gravadora Futura Music, que tem sua sede em Bruxelas, na Bélgica. Agora, Dávila Assis se prepara para lançar o seu terceiro single que foi gravado no Rio de Janeiro.

Ouça o single “Doce Calma”, de Dávila Assis:

