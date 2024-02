Apuração do Carnaval de SP acontece nesta terça e terá locutora pela primeira vez

A apuração dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo acontece nesta terça-feira, 13, a partir das 16h. A leitura das notas das 14 escolas que desfilaram na sexta-feira e sábado é muito aguardada pelos sambistas e dirigentes. A escola que obtiver a maior pontuação será a grande campeã do Carnaval de 2024 e as cinco agremiações com maiores notas vão desfilar no próximo sábado, 17, no Desfile das Campeãs. Pela primeira vez, a apuração do Carnaval paulista terá uma mulher como locutora. Em janeiro deste ano, a Liga das Escolas de Samba de São Paulo anunciou que Eloise Matos será a nova voz das escolas de samba. Ela vai substituir Antônio Pereira da Silva, mais conhecido como Mestre Zulu, após 30 anos.

Como o site da Jovem Pan mostrou, o primeiro dia de desfiles do Carnaval 2024 em São Paulo foi dominado pelas escolas de samba Dragões da Real e Acadêmicos do Tatuapé, que encantaram espectadores presentes na avenida e telespectadores da folia. Também desfilaram as escolas Camisa Verde e Branco, Barroca Zona Sul, Independente Tricolor, Mancha Verde e Rosas de Ouro. Já o segundo dia de desfiles foi marcado pelos emocionantes desfiles da Vai-Vai e Mocidade Alegre. Também brilharam nas passarelas do Sambódromo do Anhembi as escolas Gaviões da Fiel, Império da Casa Verde, Acadêmicos do Tucuruvi, Tom Maior e Águia de Ouro.