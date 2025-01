Arbel Yehoud é libertada após pressão de Israel para saber se estava viva

Em mais uma fase do acordo de trégua entre Israel e o Hamas, os reféns israelenses Arbel Yehoud e Gadi Moses foram libertados nesta quinta-feira (30), após 482 dias em cativeiro. A libertação ocorreu pouco depois da entrega da militar Agam Berger à Cruz Vermelha.

Arbel Yehoud deveria ter sido solta na semana passada, mas sua permanência no cativeiro gerou tensão e desconfiança em relação ao acordo firmado entre as partes. Já Gadi Moses, de 80 anos, possui cidadania alemã e israelense.

A libertação desses reféns faz parte da trégua iniciada em 19 de janeiro, que prevê a soltura de 33 israelenses sequestrados pelo Hamas em troca da libertação de cerca de dois mil prisioneiros palestinos detidos por Israel. Para esta quinta-feira, espera-se a soltura de mais 110 palestinos como parte do cumprimento do pacto.

O conflito na Faixa de Gaza teve início em outubro de 2023, após o ataque do Hamas ao território israelense, que resultou em cerca de 1.200 mortos e 250 reféns. Em resposta, Israel lançou uma ofensiva militar que já deixou mais de 47 mil mortos, segundo as autoridades palestinas controladas pelo Hamas, devastando grande parte do enclave.

