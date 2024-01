Arthur Lira marca reunião com líderes para discutir veto a emendas e operações contra parlamentares

Apesar de o Congresso ainda estar em recesso, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) marcou uma reunião com líderes partidários para falar sobre o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a R$ 5,6 bilhões do Orçamento em emendas de comissão. Lira não teve outra alternativa depois da insatisfação generalizada que tomou conta Congresso depois que foi anunciada a decisão de cortar a verba destinada dos parlamentares. O presidente da Câmara já conversou com algumas lideranças por telefone, mas quer que a decisão de derrubar ou não o veto seja tomada presencialmente. O encontro vai ocorrer nesta segunda-feira, 29. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, prometeu apresentar uma solução para esse corte das emendas antes da primeira sessão do Congresso. Até o momento, o governo não deu indicações nem detalhes de qual será alternativa.

Além do corte das emendas, Lira falará sobre a crise com o STF (Supremo Tribunal Federal), que autorizou mandados de busca e apreensão dentro do Congresso Nacional. Operações da Polícia Federal miraram os deputados Carlos Jordy e Alexandre Ramagem, ambos do Partido Liberal. O primeiro é suspeito de articular ações para os atos de 8 de Janeiro. Já o segundo foi acusado de usar a Abin (Agência Brasileira de Investigação) para monitorar ilegalmente adversários políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro na época em que dirigia órgão. Parlamentares, inclusive alguns governistas, defendem a inviolabilidade do Congresso e pedem ações para impedir que a PF faça operações na Casa novamente.

*Com informações do repórter André Anelli