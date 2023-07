Presidente do Republicanos diz que confirmação de entrada no governo Lula é ‘precipitada’

O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, afirmou que ainda não há acerto sobre a entrada do partido no governo Lula. O deputado federal afirmou que a fala do líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), “foi precipitada”, e que até o momento “não há nada definido”. “Talvez seja mais a vontade do deputado do que a realidade”, completou Pereira. Essa não é a primeira vez que membros do alto escalão da sigla negam a aproximação com a gestão federal. Na semana passada, líderes do Republicanos disseram que há “muita especulação” e pouca negociação sobre o assunto.

Aproximação com Centrão

Nesta terça-feira, o deputado federal José Guimaraes disse que a “tese de incorporar” o PP e o Republicanos ao governo Lula “está consolidada”. A fala faz parte de uma série de tratativas de aproximação com o Centrão. Segundo o líder, os dois partidos entrarão no governo “a qualquer momento”, mas ainda é preciso que o presidente Lula defina quais pastas serão oferecidas.

No caso do Republicanos, a ideia é que o deputado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) fique com alguma pasta. Ontem, ele esteve em uma reunião com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, responsável pela articulação política do governo junto ao Congresso e, na semana passada, em um jantar com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.