Arthur participou de podcast de Thiago Nigro após término com Maíra

Uma coincidência envolvendo o novo namorado de Maíra Cardi chamou atenção dos internautas nesta quarta-feira (1º/3). O ator Arthur Aguiar, ex-marido de Maíra, participou do podcast de Thiago Nigro, o atual da famosa, há quatro meses.

Em sua participação no PrimoCast 215, comandado por Thiago, Arthur falou sobre o período em que passou por um cancelamento por conta das idas e vindas de seu casamento com Cardi.

Ator Arthur Aguiar e cantora Rafaela Porto

Arthur Aguiar e Rafaela PortoReprodução/Instagram

Arthur Aguiar

Arthur AguiarLucas Ramos/ Brazil News

Maíra-Cardi-relação-Arthur-Aguiar

Maíra Cardi fala sobre relação com Arthur Aguiar após Natal juntosReprodução/Instagram

Arthur-Aguiar-Padaria

Arthur Aguiar honra apelido do BBB e revela que vai abrir uma padariaReprodução/Instagram

Arthur Aguiar estragando surpresa de Viih Tube e Eliezer

Arthur Aguiar, Sophia e Maíra Cardi

Arthur Aguiar e Maíra Cardi fizeram o aniversário da filha juntosFoto: Instagram/Reprodução

“[Após o fim do relacionamento] Vim de um cancelamento muito grande. Antes mesmo de entrar, a especulação era que eu sairia na primeira semana do reality”, contou o campeão do BBB22.

O ex-BBB também falou sobre o poder de influência na política e até em relacionamentos, onde chegou a afirmar que os relacionamentos se desgastam quando um dos lados opta por reclamar antes de buscar a conversa para então entenderem uns aos outros.

Na web, os internautas brincam e dizem que Thiago aproveitou das dicas do ator para conquistar Maíra.

