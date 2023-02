Conheça o vigilante que se tornou criador de conteúdo de humor na web

Ian Lima Sales tem o humorista Whindersson Nunes como sua maior inspiração para seguir na comédia online

Nascido no interior da Bahia, Ian Lima Sales, se mudou para Goiás com a família em busca de um futuro melhor. Aos poucos, o influenciador que é formado em Técnico de Enfermagem foi buscando seus sonhos, os tornando realidade durante o decorrer da sua vida.

O primeiro passo foi o de se tornar vigilante, uma vez que, Ian já era interessado na área de segurança. Entretanto, aos poucos, foi sentindo uma necessidade de ter algo a mais na vida, foi então que decidiu investir na web.

Engraçado e animado, ele afirma que inicialmente tinha muita vergonha do que as pessoas iriam achar. “Na época, apareceu muita gente criticando e falando pra parar de gravar, que não ia dar em nada, isso até me fez pensar em desistir, mas a vontade de vencer era maior”. Hoje Ian se considera seu próprio fã. “Superei várias barreiras em minha vida para poder criar conteúdos para as pessoas, tudo que tenho conquistado é muito gratificante”, comenta.

Com Whindersson Nunes como sua maior inspiração, o influenciador digital acredita que seu trabalho ajuda muito as pessoas a verem a vida de um jeito mais divertido e animado, buscando atingir o público de forma a amenizar a ansiedade e depressão que tem crescido cada vez mais no mundo. “O foco dos meus vídeos de comédia é esse, levar as pessoas a sorrirem. Ajudar pelo menos uma única pessoa a ver sentido na vida já mostra que meu trabalho tem sido feito corretamente”, complementa.

Com planos para o futuro, Ian, que conta com mais de 200 mil seguidores em suas redes, sonha em se tornar um dos maiores criadores de conteúdo do Brasil. “Nem sempre as coisas vão ser fáceis, porém, com persistência, podemos chegar onde poucos chegam”, finaliza.

Conheça mais Ian Lima Sales: @ianlimasales