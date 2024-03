Artistas do Clube Nacional de Artistas do Brasil vão às urnas no último domingo de março em eleição para eleger um secretário-geral da organização

No último domingo de março, dia 31 de março de 2024, os membros do Clube Nacional de Artistas do Brasil (CNAB) estarão reunidos em uma eleição nacional para escolher o próximo secretário-geral da organização. Este cargo terá a responsabilidade de administrar e representar o CNAB por um mandato de quatro anos, abrangendo diversas áreas, desde a implementação de políticas até o gerenciamento operacional e a promoção da missão da instituição.

A eleição ocorre após uma mudança no sistema governamental da organização e tem sido aguardada com grande expectativa. Este será o primeiro pleito para o cargo de secretário-geral desde a eleição do 4° presidente, Arlyson Gomes, em outubro de 2023.

Os movimentos artísticos estão mobilizados para a disputa, com destaque para o Movimento Cultural Radicalizado (MCR), liderado pelo atual presidente, que conta com o apoio de Pedro Miguel Lopes da Silva, secretário afastado de inovação cultural e tecnológica do CNAB. Além disso, o Movimento Democrático dos Artistas (MDA) formou uma coligação com o Movimento Social dos Artistas (MSA), liderado por Carlos Daniel dos Santos Diniz, mais conhecido pelo seu nome artístico, HX Leal. Por fim, o Movimento Artistas Livres (MAL), liderado por Vandeuarley, secretário de Finanças integradas afastado do CNAB, também está na corrida.

Com a participação ativa dos membros e a diversidade de movimentos representados, a eleição promete ser um momento crucial para definir os rumos do CNAB e suas políticas culturais para os próximos anos.