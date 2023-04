As atrações baianas confirmadas na segunda edição do Festival Micarê 2023 em Brasília

Artistas que estarão no festival Micarê (Montagem: Divulgação)

A segunda edição do Festival Micarê que acontece nos dias 29 e 30 de abril em Brasília já está com sua programação fechada. Durante os dois de festa vão animar os foliões; Bell Marques, Durval Lelys, Timbalada, Banda Eva, É O Tchan, Filhos da Bahia e os irmãos Rafa e Pipo. O Festival Micarê foi uma das maiores surpresas de 2022. Chegando para ocupar o espaço que era do Micarecandanga, o evento arrastou uma multidão que estava ansiosa por um “carnaval baiano” no Planalto Central. E pela expectativa dos organizadores essa nova edição promete bombar.

Tierry : DVD na Arena Fonte Nova (Foto: Divulgação)

Tierry grava a segunda parte do DVD

A segunda parte do DVD “Volta, as crianças sentem a sua falta”, do cantor Tierry será gravado dia 16 de abril na Arena Fonte Nova dentro do evento Samba e Sofrência. Até agora está confirmada a participação do cantor Péricles. Só para lembrar, a primeira parte do DVD foi gravada no Rio de Janeiro com as participações de Léo Santana, Mc Ryan, Belo e Zé Neto e Cristiano. Tierry é hoje, um dos compositores mais gravados em todo o Brasil fazendo parte do primeiro escalão entre os maiores arrecadadores de Direito Autoral.

Henrique e Juliano participam do Forró do Lago (Foto: Divulgação)

Nova festa vai substituir o Forró do Lago

Como Bell Marques desistiu de realizar o tradicional e famoso Forró do Lago que começou em sua fazenda e ultimamente acontecia em Santo Antônio de Jesus (onde ele será uma das atrações dos festejos da cidade), Wagner Miau, Edy shows e Grupo Notável resolveram realizar um novo evento. Que acontece dia 24 de junho às 13h no Espaço Vila Music com Natanzinho e Henrique e Juliano. O nome da festa será divulgado ainda esta semana quando a agência entregar o material promocional. A ideia do os organizadores é colocar a festa no calendário junino.

Pitty no 2000 Rock Fest

A baiana Pitty é uma das atrações da primeira edição do 2000 Rock Fest, que acontece no dia 15 de abril, sábado, na Esplanada do Mineirão em BH. O festival vai reunir os principais nomes do rock brasileiro dos anos 2000, em um mega evento, trazendo além de Pitty, outros nomes macantes daquela geração.

TUM-TUM-TUM*

1 A Vaquejada de Serrinha está de volta. De 06 a 10 de setembro ela acontece no Parque Maria do Carmo. O evento que agora é uma parceria entre o Pida! E a Salvador Produções já tem confirmadas as participações de Wesley Safadão, Léo Santana, Natan, Unha Pintada, Mari Fernandez, João Gomes, Xandd Avião, Bell Marques, Tierry entre outros.

2 Alimentação saudável, feminismo e trabalho doméstico são os ingredientes principais na receita de “Quem Vai Fazer Essa Comida”, novo livro que Bela Gil lança dia 13 de abril, primeiro em São Paulo e depois em todo o Brasil. Bela Gil é chef de cozinha, apresentadora de TV e ativista pela agroecologia entre outras atividades.

3 O show que o grupo A Cor do Som apresenta em Salvador, dentro de sua nova turnê, no dia 21 de abril, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, terá um convidado especial: Carlinhos Brown. O cacique aceitou o convite de Armandinho, Dadi, Mu, Ary e Gustavo. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro Castro Alves ou no site e aplicativo da Sympla (www.sympla.com.br