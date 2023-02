Jornalistas da Globo se emocionam ao homenagear Glória Maria

Glória Maria morreu, nesta quinta-feira (2/2), e foi homenageada ao vivo pelos colegas de profissão, que não conseguiram conter a emoção 02/02/2023 11:09, atualizado 02/02/2023 11:09

Reprodução/TV Globo

Na última edição do Bom Dia Brasil, desta quinta-feira (2/2), na Globo, todos os âncoras que participam do matinal foram pegos de surpresa com a morte de uma colega. Em um dos momentos mais emocionantes do jornal, Ana Paula Araújo, Heraldo Pereira e Rodrigo Bocardi chegaram a chorar simultaneamente.

Ao final do BDBR, no tradicional link entre todos os integrantes, não houve um jornalista que não se emocionou. Até mesmo Heraldo, que é muito discreto, mal conseguiu falar diante das lágrimas.

