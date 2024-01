As primeiras “agendas militares” de Lula em 2024

O presidente Lula já tem ao menos duas “agendas militares” marcadas para janeiro de 2024. A primeira delas será um evento da Marinha na sexta-feira (12/1), em Itaguaí (RJ).

Na cidade fluminense, o petista prestigiará a cerimônia de entrega do submarino Humaitá, que será usado pela Marinha no patrulhamento das águas jurisdicionais brasileiras.

A segunda “agenda militar” de Lula será em 18 de janeiro em Fortaleza, onde ele participará do lançamento da pedra fundamental para as obras da sede do ITA (Instituto Tecnológico da Aeronáutica).

Lula deve desembarcar na capital cearense acompanhado dos ministros da Defesa, José Múcio, e da Educação, Camilo Santana, além do comandante da Aeronáutica, Marcelo Kanitz Damasceno.

Antes das agendas em Itaguaí e Fortaleza, o presidente se encontrará com os comandantes das Forças Armadas no ato em alusão ao primeiro aniversário das invasões golpistas do 8 de Janeiro de 2023.

O evento, porém, não pode ser considerado uma agenda militar propriamente dita, pois está sendo organizado por integrantes do Palácio do Planalto, do STF, da Câmara dos Deputados e do Senado.

Em dezembro, Lula participou de ao menos dois eventos militares: a cerimônia em comemoração ao Dia do Marinheiro, no dia 13, e o almoço de confraternização dos comandantes.

Na avaliação de integrantes do Ministério da Defesa, a participação do presidente em eventos militares seria mais uma demonstração de que a relação do petista com as Forças Armadas está “pacificada”.