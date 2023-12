Às vésperas do Réveillon, Cabo Frio anuncia que não terá queima de fogos

A festa de Réveillon em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, não vai ter queimas de fogos. O anúncio foi feito a dois dias da festa da virada. Em comunicado, a prefeita Magdala Furtado, disse que eles foram impedidos pela presidência da Câmara de realizar o espetáculo. “Não colocou em votação o nosso projeto, que tornaria nossa festa mais linda. Com isso, o Réveillon em Cabo Frio não terá fogos de artifício”, disse. “Embora a gente esteja enfrentando essa retaliação, quero assegurar que essa passagem em Cabo Frio será um momento de união, celebração e reflexão, e estamos explorando alternativas criativas para que a virada seja memorável”. Cabo Frio é tradicionalmente a segunda maior cidade em relação à queima de fogos no estado do Rio de Janeiro. O impendimento da queima de fogos chega após a Justiça, que acatou a recomendação feita pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).

Segundo a decisão assinada pela juíza Anna Karina Guimarães Francisconi, o documento apresentado pela prefeitura de Cabo Frio não apresenta indicativo de que a contratação de empresa especializada para realização de show pirotécnico seguirá o regramento da Lei Municipal 3632/2022, que prevê a necessidade dos artefatos não produzirem estampido (som forte). A pegou de surpresa as pessoas que se preparavam para a virada. Nas redes sociais, nos comentários dos vídeos publicado pela prefeita, questionaram Furtado. “Por que não comprou fogos com baixo estampido? Por que não cumpriu a lei?”, questionou um. “Se respeitasse a lei municipal, já estaria preparada para o réveillon com fogos sem barulho. A senhora era vice-prefeita, sabia da lei em vigor desde 2022 e mesmo assim quis esconder na gaveta”, disse outra. “Não houve “Retaliação”, apenas uma lei que escolheram tentar descumprir, fogos sem barulhos não deveriam nem ser alvo de debate”, disse um terceiro, se referindo a fala da Magdala, em que ela diz que desde que assumiu o poder, há pouco mais de 150 dias, está enfrentando desafios por forças políticas adversas.

