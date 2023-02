Assaltante faz ‘live’ enquanto rouba veículo no Rio

Um assaltante fez uma live no Instagram enquanto roubava um carro na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A postagem chegou até a polícia, que procura pelo criminoso. A informação é do Jornal Extra.

Na gravação, que viralizou nas redes sociais, o assaltante, que está de boné e armado, sai de um carro em um engarramento e grita para um idoso “Desce, porra!”. A vítima sai do carro, e ele entra no veículo roubado.

Depois, ele segue a transmissão: “Vamos pegar outro agora, hein? Outro agora!”. Em nota ao portal, a Polícia Civil afirmou que o homem que aparece nas imagens já foi identificado e possui quatro anotações criminais por roubo.

“O 40ºBPM (Campo Grande) tomou conhecimento do fato e do vídeo após o acontecimento do mesmo. O policiamento e as abordagens foram reforçadas nesta região da Avenida Santa Cruz.”, afirma a nota da Polícia Militar.