Assessor de Brazão teria recebido propina em igreja de Malafaia

Dinheiro seria da milícia do Rio de Janeiro; Domingos Brazão foi preso neste domingo (24.mar) por envolvimento no assassinato de Marielle

Domingos Brazão foi preso neste domingo (24.mar) suspeito de ser um dos mandantes do assassinato de Marielle Reprodução/TV Globo

PODER360 24.mar.2024 (domingo) – 23h07



Um assessor de Domingos Brazão, preso por envolvimento no assassinato de Marielle Franco, teria recebido dinheiro da milícia em uma igreja evangélica do pastor Silas Malafaia. A informação consta em um alerta feito via disque denúncia à Polícia do Rio de Janeiro e apresentada no parecer da PGR (Procuradoria Geral da República) sobre o caso.

O assessor em questão é Robson Calixto Fonseca, apelidado de “Peixe”. O documento da PGR afirma que ele atuaria como um “segurança informal” de Domingos. Eis a íntegra (PDF – 669 kB).

Abaixo, a íntegra do disque denúncia apresentado no parecer, de 18 de junho de 2018:

Reprodução/PGR – 24.mar.2024

Outros relatos falam em um ambiente permeado por armas ao redor de Robson Calixto. Um deles menciona um churrasco em no condomínio Fazenda Passaredo onde era possível ouvir barulho de tiros durante uma briga.

Leia o que diz a acusação, esta de 28 de maio de 2018:

Reprodução/PGR – 24.mar.2024

“Esses dados indicam que, efetivamente, Robson Calixto acompanhava Domingos Inácio Brazão em suas atividades ligadas às milícias e ao domínio territorial exercido sobre loteamentos ilegais”, diz a PGR sobre os relatos.

Em seus canais de comunicação, Silas Malafaia disse que daria uma resposta sobre o assunto na 2ª feira (25.mar.2024).

O jornal O Globo publicou os conteúdos do disque denúncia. Malafaia definiu as publicações como “jornalismo cretino e parcial”.

Reprodução/Canais do Silas Malafaia (via WhatsApp)

Domingos é conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Foi preso com mais duas pessoas ligadas ao assassinato de Marielle e do motorista Anderson Gomes na operação da Polícia Federal neste domingo (24.mar).

Os outros detidos pela PF foram:

Chiquinho Brazão, (União Brasil-RJ), deputado federal e irmão de Domingos; Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio. Segundo a investigação, os irmãos Brazão são os suspeitos de serem os mandantes do assassinato. Já Rivaldo é investigado por suposta obstrução de justiça e por planejar o crime.

Os agentes da PF também cumpriram outros 12 mandados de busca e apreensão na capital do Rio de Janeiro em endereços de outros nomes ligados à investigação. A operação, batizada de Murder Inc., foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

O CASO MARIELLE Marielle e Anderson foram mortos na noite de 14 de março de 2018. Ela tinha saído de um encontro no Instituto Casa das Pretas, no centro do Rio de Janeiro. O carro em que a vereadora estava foi perseguido pelos criminosos até o bairro do Estácio, que faz ligação com a Zona Norte.

Investigações e uma delação premiada apontaram o ex-policial militar Ronnie Lessa como autor dos disparos. Ele teria atirado 13 vezes em direção ao veículo.

Lessa está preso. Ele já havia sido condenado por contrabando de peças e acessórios de armas de fogo. O autor da delação premiada é o também ex-PM Élcio Queiroz, que dirigia o Cobalt usado no crime.

Outro suspeito de envolvimento preso é o ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, conhecido como Suel. Seria dele a responsabilidade de entregar o Cobalt usado por Lessa para desmanche. Segundo investigações, todos têm envolvimento com milícias.

No fim de fevereiro, a polícia prendeu Edilson Barbosa dos Santos, conhecido como Orelha. Ele é o dono do ferro-velho suspeito de fazer o desmanche e o descarte do veículo usado no assassinato.

O homem já havia sido denunciado pelo Ministério Público em agosto de 2023. Ele é acusado de impedir e atrapalhar investigações.

Apesar das prisões, 6 anos depois do crime ninguém foi condenado. Desde 2023, a investigação iniciada pela polícia do Rio de Janeiro está sendo acompanhada pela Polícia Federal.

Em dezembro de 2023, o então ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que o crime seria elucidado “em breve”. Na ocasião, ele afirmou que as investigações estavam caminhando para a fase final.

