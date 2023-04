Ataque a indígenas Yanomami termina com um morto e dois feridos; PF investiga o caso

A Polícia Federal (PF) investiga um ataque que indígenas Yanomami sofreram de garimpeiros. De acordo com a corporação, indígenas teriam entrado em confronto e trocado tiros com garimpeiros no sábado, 29. Três Yanomami foram atingidos. Um deles morreu no local e dois foram socorridos ao Hospital Geral de Roraima, onde estão internados e recebem atendimento médico. A PF recebeu a informação sobre o confronto no início da noite de sábado. Na madrugada deste domingo, 30, duas equipes de agentes federais com apoio da Força Aérea Brasileira (FAB) e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) foram até o local do conflito, na comunidade indígena UXIU, para investigar o caso. “Durante as diligências a PF apurou indícios dos crimes cometidos contra os indígenas, ouviu testemunhas, realizou perícia de local de crime e aguarda a elaboração dos respectivos laudos e relatórios para prosseguimento das investigações”, informou a corporação, por meio de nota. O corpo do indígena foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para elaboração de laudo. A polícia disse que outras diligências seguem em andamento para a identificar, localizar e prender os autores dos crimes, enquanto as ações de desintrusão dos invasores das terras indígenas continuam no âmbito da Operação Libertação.

