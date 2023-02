Ataque de cães deixa idoso e mulher com corpos dilacerados no Paraná

Um idoso e uma mulher foram atacados por uma matilha de cachorros na tarde de terça-feira, 14, em Curitiba, no Paraná. As vítimas ficaram com as pernas e os braços dilacerados e foram socorridas para um hospital da região. De acordo com moradores da localidade, o idoso está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Já a mulher passou por cirurgia e também está hospitalizada. Em outubro do ano passado, os mesmos cães atacaram um homem e uma mãe com uma criança de colo. Na época, a Prefeitura de Curitiba informou que enviaria uma equipe para realizar a identificação dos cachorros. Três deles, segundo o Executivo, teriam donos. Após o ataque desta semana, a Guarda Municipal e a Polícia Militar (PM) foram até o local do ocorrido, nesta quinta-feira, 15, para localizar os donos dos cães. Caso os animais sejam de rua, a Prefeitura disse que serão recolhidos.

