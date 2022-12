Atestado de óbito aponta as causas da morte de Pelé; veja

O atestado de óbito divulgado pelo 30º Registro Civil e Tabelionato de Notas do Ibirapuera, em São Paulo, apontou que Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, faleceu na quinta-feira (29) aos 82 anos pelo agravamento de quatro problemas de saúde. Segundo o documento, que foi divulgado nesta sexta (30), Pelé morreu por conta de insuficiência renal e cardíaca, broncopneumonia e adenocarcinoma de cólon.

A insuficiência renal significa que os órgãos já não funcionam como o padrão e não filtram as impurezas no sangue, com sais e resíduos que são eliminados através da urina, assim como a insuficiência cardíaca, que mostra que o coração já não bombeia o sangue de forma adequada para o restante do corpo.

A broncopneumonia foi um quadro identificado em Pelé no começo de sua internação, quando chegou ao Hospital Abert Einstein, em São Paulo, após contrair covid-19. inflamação pulmonar atinge s brônquios e os alvéolo, que compõe e estrutura interna do pulmão.

Já adenocarcinoma de cólon é o nome técnico para o câncer de cólon, que havia sido identificado em Pelé em agosto de 2021 após exames de rotina. O ex jogador foi submetido a uma cirurgia para retirada de um tumor no cólon direito no ano passado. Após passar pela cirurgia, ele iniciou o tratamento de quimioterapia, mas ultimamente seu organismo não respondia mais ao tratamento.

O câncer de cólon, chamado também de câncer do intestino grosso ou câncer colorretal quando afeta o reto, surge quando as células na parte interior do cólon se multiplicam de forma diferente uma das outras, dobrando de tamanho e se inflamando.

Atestado de óbito de Pelé mostra causas de sua morte (Foto: Divulgação)

O atestado de óbito de Edson Arantes do Nascimento também revela que não há conhecimento de qualquer testamento deixado pelo Rei do Futebol aos seus filhos e que Pelé era beneficiário do INSS.

O documento registra que Pelé foi casado oficialmente três vezes e deixou seis filhos vivos: Kely Christina, Jennifer, Edson, Flávia Christina, Joshua e Celeste. Sandra Regina, filha que só teve o reconhecimento da paternidade após entrar na Justiça, faleceu em 2006, também por conta de um câncer em metástase.