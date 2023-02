Atleta de artes marciais, Viviane Akiama sobrevive Lupus Sistêmico e se dedica a projeto social

Focado em inspirar pessoas através da sua rotina, trabalho e crenças, a empresária, jogadora de futebol, lutadora de artes marciais e agora também influencer bacharel em educação física, uma profissão de amor ao esporte, Viviane Akiama compartilha sua rotina em seus perfis no Instagram e TikTok, onde é possível acompanhar sua agenda de jogos e rotina de treinos, além de tutoriais do dia a dia.

Além de tudo isso, ela ainda encontra tempo para se dedicar ao seu projeto social que fundou em prol das crianças carente na cidade de Arapongas, no Paraná, o Akiama Team. O projeto sem fins lucrativos mantidos pela própria Viviane, que a mais de cinco anos dá apoio a 197 crianças da cidade, sendo um projeto muito especial para Arapongas.

Viviane tem uma historia de vida bem atípica: além de jogar futebol profissionalmente na categoria de Fut7, Futsal e Soccer Beach, ela também faz das artes marciais o seu refúgio do dia a dia juntamente com seu mestre Claudemir Tops, mantém uma rotina de treinamentos para desenvolver o equilíbrio do corpo e da mente, mas onde realmente ela se extravasa é nas suas danças no TikTok.

Suas visualizações são expressivas, e também não poderia ser diferente, após ser diagnosticada com uma doença autoimune, mas conhecida como Lupus Sistêmico, onde perdeu 20 kilos em menos de dois meses, teve queda capilar, e várias complicações e mesmo assim não desistiu do seu projeto de motivar pessoas e dos seus queridos alunos, como ela tanto se refere a filhos de alma. Essa história a motiva para realizar tantas coisas ao mesmo tempo, e também dá a ideia de qual é o verdadeiro significado de superação. Acompanhe no Instagram: @viviakiama