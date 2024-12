Atleta de Urandi morre afogado durante teste de futebol em Sergipe

Na sexta-feira (13), o município de Urandi, na Bahia, foi tragicamente marcado pela morte de Kauan Soares Silva, um jovem atleta de 19 anos, vítima de afogamento no Rio do Palhaço, localizado na cidade de São Cristóvão, região metropolitana de Aracaju, em Sergipe. Kauan estava na cidade para realizar um teste em uma equipe de futebol, quando a tragédia aconteceu.

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), a equipe foi acionada, mas, ao chegar ao local, confirmou o óbito do jovem. A Polícia Científica de Sergipe foi chamada para realizar o levantamento cadavérico, e o corpo de Kauan foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Aracaju.

O falecimento do atleta causou grande comoção em Urandi, cidade natal de Kauan. O velório foi realizado na cidade, e o sepultamento ocorreu neste domingo (15), em meio ao lamento da população e de amigos e familiares do jovem.