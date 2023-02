Morre Mara Meneghel, irmã de Xuxa, aos 67 anos

De acordo com Michelle, Mara morreu no último dia primeiro, por conta de uma embolia pulmonar. Ela é a segunda irmã que Xuxa perde 07/02/2023 13:51, atualizado 07/02/2023 13:52

Reprodução/ Instagram

Mara Rubia Meneghel, irmã da apresentadora Xuxa Meneghel, morreu em Barcelona, na Espanha, aos 67 anos. A informação foi confirmada por Michelle Kozoubsky Meneghel, cunhada da Rainha dos Baixinhos, à revista Quem.

De acordo com Michelle, Mara morreu no último dia primeiro, por conta de uma embolia pulmonar.

3 Cards_Galeria_de_Fotos (2)

Maria da Graça Xuxa Meneghel, mais conhecida como Xuxa, nasceu em 1963 e é uma empresária, ativista, atriz, apresentadora e cantora brasileira. Natural de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, ficou conhecida como a Rainha dos Baixinhos, após dominar o entretenimento infantil de países da América LatinaReprodução/ Instagram

***Foto-xuxa-meneguel (2)

Descendente de italianos e alemães, Xuxa começou a trabalhar como modelo em 1979, quando tinha 16 anos. Logo no início da carreira, a beleza e carisma da gaúcha lhe renderam convites para posar para capas das mais famosas revistas (incluindo a Playboy) e para desfilar para grandes marcas nacionais e internacionaisBlad Meneghel/Instagram

***Foto-xuxa-em-Amor-Estranho-Amor

Em 1983, Xuxa estrelou o polêmico filme Amor Estranho Amor. No longa, a apresentadora vive uma prostituta que seduz um menino de 12 anos, filho do ex-amante da personagem. A obra até hoje causa problemas a Meneghel, que constantemente é lembrada de ter participado de um filme que faz menção ao aliciamento de menorReprodução

***Foto-xuxa-meneguel (7)

Tempos após o lançamento de Amor Estranho Amor, Xuxa foi convidada para apresentar o Clube das Crianças, na antiga TV Manchete. À época, a gaucha gravava os episódios do programa aos fins de semana, pois durante a semana trabalhava como modelo em Nova York, cidade onde moravaReprodução

***Foto-xuxa-meneguel (12)

A incompatibilidade da agenda da modelo, no entanto, fez com que ela tivesse que abrir mão de uma das profissões. Escolhendo a TV, Xuxa passou a se destacar, colecionar fãs e receber convites para apresentar programas em outras emissoras. Em 1986, foi convidada para apresentar o Xou da Xuxa, na Globo, recebendo salário três vezes maior que o anteriorReprodução

***Foto-xuxa-meneguel (10)

Xuxa MeneghelBlad Meneghel/Record

***Foto-xuxa-meneguel (11)

Fora o Xou da Xuxa, a empresária também apresentou o programa juvenil Bobeou Dançou, O Paradão da Xuxa, El Show de Xuxa, na Argentina, Xuxa Park na Espanha, o programa Xuxa, Planeta Xuxa, TV Xuxa e Mundo da XuxaReprodução

***Foto-xuxa-meneguel (9)

Em 2014, após 29 anos na Globo, a apresentadora deixou a emissora e, em 2015, assinou com a Record, considerada uma das maiores contratações da história da empresa de Edir MacedoBlad Meneghel/Divulgação

***Foto-xuxa-meneguel (5)

Na Record, a empresária apresentou o Xuxa Meneghel, o Dancing Brasil, The Four Brasil e o Geração Xuxa. Em 2020, no entanto, a mãe de Sasha encerrou o contrato com a emissora @xuxamenegheloficial/Instagram/Reprodução

***Foto-xuxa-meneguel (4)

Em 2021, Meneghel fechou parceria com a Globo Play para o lançamento de um documentário e tem projeto firmado com a Disney+, onde participará de uma sérieReprodução

***Foto-xuxa-meneguel (3)

Considerada uma das mulheres mais ricas do Brasil, Xuxa já esteve no Guinness World Records com o Xou da Xuxa 3, considerado um dos álbuns mais vendidos na história fonográfica brasileira, e já recebeu dois Grammys LatinosDivulgação

***Foto-xuxa-e-a-filha-sasha

Na vida pessoal, Xuxa chamou atenção por se relacionar com grandes nomes do esporte brasileiro, tais como: Pelé e Ayrton Senna. Em 1997, no entanto, namorou o ator Luciano Szafir, com quem teve a filha Sasha. O relacionamento dos dois durou pouco mais de um ano Reprodução/Instagram

***Foto-xuxa-e-Junno-Andrade

Tempos após o rompimento, Szafir e Meneghel tentaram reatar, mas sem sucesso. Em 2012, Xuxa anunciou namoro com Junno Andrade, com quem permanece desde entãoReprodução/Instagram

Em 2015, Xuxa já havia perdido outro irmão, Cirano Rojabaglia, marido de Michelle. Ele morreu aos 60 anos, após um infarto.

Dona Alda, mãe de Xuxa, morreu em casa aos 81 anos, em maio de 2018. Ela sofria da Doença de Parkinson e era cuidada pela Rainha dos Baixinhos.

