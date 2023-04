Atleta sai para treinar ciclismo e morre após engolir abelha

Um atleta profissional de remo de 43 anos morreu depois de engolir uma abelha durante um treino de ciclismo em Manaus. Waldonilton de Andrade Reis sofreu choque anafilático (reação alérgica) e passou 21 dias internado em um hospital da capital amazonense. Mas, na quinta-feira (23), teve a morte encefálica atestada.

O caso aconteceu no dia 2 de março, quando Waldonilton pedalava na orla da praia da Ponta Negra. Segundo a família, o último relato do atleta às pessoas que tentaram ajudá-lo foi explicando que ingeriu o inseto durante a prática esportiva.

Um familiar do atleta, que preferiu não se identificar, afirmou ao site g1 que Waldonilton esperou por muito tempo por um atendimento de primeiros socorros. Ele chegou a ficar cerca de 20 minutos com dificuldade para respirar, a situação fez com que o quadro de saúde dele se agravasse ainda no local.

Ainda de acordo com o portal, os médicos informaram aos familiares que ele teve choque anafilático, e a morte cerebral foi por consequência do atleta ter ficado mais de três minutos sem oxigênio no cérebro.

Os familiares ainda disseram que o local onde o ciclista costumava treinar é muito procurado para atividades de lazer e esporte de alto rendimento em Manaus, mas que não há suporte médico no local. Os relatos ainda afirmam que, após o desespero das pessoas para tentar ajudar, um sargento do Corpo de Bombeiros chegou até o local onde Waldonilton estava e conseguiu reanimá-lo.

Waldonilton de Andrade Reis era amazonense e fazia parte do Clube do Remo, no Pará. Disputando campeonatos pelo clube, chegou a ser bicampeão Norte-Nordeste de Remo, em Brasília. Ele também fazia parte de um grupo de ciclismo que costumava praticar com os amigos.