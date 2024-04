Ato de Bolsonaro no Rio terá 3 governadores e 56 congressistas

Ex-presidente busca mostrar força política neste domingo (21.abr); leia lista de autoridades confirmadas na manifestação

Ex-presidente Jair Bolsonaro (foto) em cima de trio elétrico na Praça 8 de Abril em Cuiabá, no Mato Grosso reprodução/jairbolsonaro – 8.abr.2024

Fabricio Julião 20.abr.2024 (sábado) – 17h40



O ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para domingo (21.fev.2024) na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, terá a presença de ao menos 3 governadores, 9 senadores (11% do Senado) e 47 deputados federais (9% da Câmara), segundo levantamento do Poder360.

Bolsonaro pretende mostrar força política por meio de nova manifestação popular, como fez na av. Paulista, em São Paulo, em 25 de fevereiro. Desta vez, o ex-presidente contará com o mesmo número de governadores, mas deve perder apoio na Câmara e no Senado.

Naquela ocasião, 3 governadores compareceram: Jorginho Mello (PL), de Santa Catarina; Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo; e Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás.

Desta vez, Caiado não está confirmado, mas o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), deve prestigiar a manifestação no seu Estado.

Entretanto, no Congresso a configuração é outra. A manifestação no Rio de Janeiro deve levar metade dos deputados federais que compareceram à av. Paulista. Foram 92 congressistas da Casa Baixa (18%) para São Paulo. A expectativa é de que também haja baixa no número de senadores. Há 2 meses, 11 representantes da Casa Alta prestigiaram o ex-presidente (13% do total), enquanto desta vez a expectativa é de que 9 compareçam.

Leia abaixo a lista de deputados federais que devem ir ao ato na Praia de Copacabana com apoiadores de Bolsonaro (clique no campo busca para pesquisar os nomes):

Leia abaixo a lista de senadores que devem estar presentes:

Além dos governadores, senadores e deputados, a manifestação deve ter a presença da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP). O Pastor Silas Malafaia, que mantém o papel de organizador do evento assim como no de Sa7o Paulo, e Fabio Wajngarten, advogado de Bolsonaro, são outras figuras públicas que estarão no Rio de Janeiro no domingo (21.abr)