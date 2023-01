Ator da Globo descobre que primo está na Casa de Vidro do BBB23

Um ator de Mar do Sertão, novela das seis da Globo, levou um susto ao descobrir que um parente está confinado na Casa de Vidro do BBB23, inaugurada nesta terça-feira (10/1).

Em sua rede social, Gabriel Godoy compartilhou a foto dos quatro participantes da dinâmica e marcou quem é seu familiar: o modelo Gabriel, que disse ter ficado com Anitta e Luísa Sonza.

arte-participante-casa-de-vidro-giovanna-leao-bbb23-globo-10012023

Giovanna Leão está na Casa de Vidro e tenta uma vaga no BBB23Divulgação

arte-participante-casa-de-vidro-manoel-bbb23-globo-10012023

Manoel está na Casa de Vidro e tenta uma vaga no BBB23Divulgação

arte-participante-casa-de-vidro-paula-bbb23-globo-10012023

Paula está na Casa de Vidro e tenta uma vaga no BBB23Divulgação

arte-participante-casa-de-vidro-gabriel-bbb23-globo-10012023

Gabriel está na Casa de Vidro e tenta uma vaga no BBB23Divulgação

“De repente você vê seu primo no BBB”, escreveu o intérprete de Marcio Castro na trama global, com emojis apavorados. Apesar do susto, ele declarou sua torcida ao parente: “Vamos, Gabi”.

Conheça Gabriel Gabriel tem 24 anos e é de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Cresceu com pais separados, mas que sempre tiveram uma boa relação. Enquanto a mãe o mimava, o pai colocava seus pés no chão. Fez faculdade de Administração em São Paulo, mas com o tempo percebeu que o mundo “terno e gravata” não era para ele.

Na pandemia, passou um período no interior e resolveu “virar a chave”. Mudou-se para Florianópolis, começou a investir na carreira de modelo e hoje, além da profissão, administra alguns imóveis da família para complementar a renda.

Considera-se mais caseiro e não é muito de balada, prefere curtir momentos na praia e com a família. O modelo se considera vaidoso e diz gostar muito de tatuagens. Conta ser bem centrado e um tanto chato com organização. “Estou tentando ser mais paciente para me tornar alguém melhor”.

“Não vim para ser o encrenqueiro do programa. Se pisar no meu pé, vou reagir da forma que achar ideal”, adianta. Em uma discussão, afirma que se posiciona. Considera-se orgulhoso, não abaixa cabeça e não tem medo do cancelamento.