Ator mirim da Globo é vítima de ataques racistas na web: “Muito apelo”

Levi Asaf faz parte do elenco da nova novela das 18h da Globo, Amor Perfeito, porém, após o anúncio de sua participação nessa quinta-feira (23/2), o ator mirim foi vítima de ataques racistas na web. Na trama, Levi interpretará Marcelino, filho dos personagens de Camila Queiroz e Diogo Almeida.

Em suas redes sociais, Levi compartilhou vídeos com as primeiras cenas divulgando o novo folhetim. “Eu já chorei tanto… O coração está explodindo de emoção! Deus ainda realiza sonhos. Sim, eu serei o Marcelino nessa linda novela! Estou vivendo um sonho, e prometo dar o meu melhor para essa história linda! Serei filho dela, da maravilhosa Camila Queiroz (Mãezinha que já amo muito!). Muito obrigado TV Glovo, por este sonho realizado!”, declarou.

Após a declaração de Levi, o perfil Subcelebrities no Instagram, expôs um print em que o menino é alvo de ataques racistas nas redes sociais. “É muito apelo! O menino é filho de uma mãe branca com um pai negro, mas ele é bem mais escuro do que o pai… cadê os traços da mãe?”, comentou um internauta.

Levi – ator – mirim -C

Levi é ator mirim da TV GloboReprodução/Instagram

Levi – ator – mirim 3

Levi será filho de Camila Queiroz em Amor PerfeitoReprodução/Instagram

Levi – ator – mirim 1

Ele irá interpretar Marcelino na nova novela das 18hReprodução/Instagram

Levi – ator – mirim

Ele sofreu ataques racistas nas redes sociaisReprodução/Instagram

Outra pessoa escreveu: “Cara, a Globo apela demais. O menino é lindo, mas não tem absolutamente nada a ver com ela… A mistura dos dois daria uma criança parda, mas toda vez que tem um casal negro e branco, a Globo nunca passa a realidade, fica uma parada irreal demais.”

Após Levi receber essas mensagens de ódio, seguidores da página no Instagram saíram em defesa do menino. “Eita que o pessoal precisa voltar pro fundamental para aprender história”, comentou uma internauta. “Dos criadores de ‘Não existe sereia negra’ vem aí ‘o ator não tem os mesmos traços que a atriz que vai INTERPRETAR sua mãe em uma FICÇÃO”, disse outra.