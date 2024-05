Atraso na Declaração do Imposto de Renda: Consequências e Dicas Práticas

O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física de 2024 termina em 31 de maio. Quem não cumprir o prazo pode enfrentar uma série de complicações financeiras e legais, de acordo com Patrícia Bastazini, Co-fundadora da Bastazini Contabilidade.

Confira abaixo algumas informações em consequência dos atrasos

Multa por Atraso: A multa inicial para quem não declara no prazo é de R$165,74, podendo chegar até 20% do imposto devido, dependendo do tempo de atraso e do valor do imposto devido.

CPF Bloqueado: Ter o CPF irregular impede a realização de diversas atividades, como abrir conta bancária, solicitar empréstimos, e até receber benefícios como aposentadoria ou seguro-desemprego. Inscrição em Cadastro de Inadimplentes: Não declarar resulta na inscrição do nome no Cadin (Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal), limitando transações financeiras e acesso a serviços. Malha Fina e Sonegação Fiscal: A Receita Federal pode investigar as movimentações financeiras, e em casos de sonegação, as punições podem incluir detenção de seis meses a dois anos.

Dicas Práticas

Patrícia Bastazini, co-fundadora da Bastazini Contabilidade, oferece algumas dicas valiosas para evitar problemas com a declaração do Imposto de Renda:

– Organize-se: “Manter a documentação organizada e iniciar o preenchimento da declaração cedo são práticas essenciais para evitar o atraso. Utilize calendários e lembretes.”

– Use Tecnologia a Seu Favor: “Softwares de gestão financeira podem ajudar a manter o controle de receitas e despesas, facilitando a declaração no próximo ano.”

– Envie Mesmo com Falta de Documentos: “Se o prazo está acabando e você ainda não tem todos os documentos, envie a declaração e faça uma retificadora depois. Isso evita a multa por atraso.”

– Consulte um profissional: “Quando estiver em dúvida, consulte um contador. É melhor investir em orientação profissional do que enfrentar multas e complicações futuras.”

“Não declarar o Imposto de Renda dentro do prazo estabelecido traz diversas complicações que podem afetar significativamente sua vida financeira e legal. Portanto, é crucial cumprir com essa obrigação anualmente e buscar ajuda profissional se necessário. Além disso, a utilização de ferramentas de organização e o cumprimento dos prazos podem prevenir muitas dessas dores de cabeça”, aponta a especialista

Sobre a Bastazini Contabilidade

A Bastazini Contabilidade, co-gerenciada pela contadora Patrícia Bastazini , é uma empresa líder no setor de serviços contábeis, amplamente reconhecida por sua especialização em Imposto de Renda para Pessoa Física e gestão de Holdings Familiares. Com uma reputação alicerçada na excelência, integridade e inovação, a empresa se destaca no mercado.

Sua expertise particular no manejo do Imposto de Renda de Pessoa Física é um dos principais atrativos. A equipe da Bastazini Contabilidade oferece assistência ao longo de todo o ano, detalhada e personalizada, assegurando que os indivíduos otimizem suas declarações de imposto e estejam plenamente em conformidade com as normas tributárias.

Outra especialidade é a administração de Holdings Familiares. Ela fornece soluções sob medida para a gestão de patrimônios e planejamento sucessório, focando na proteção e eficiência fiscal para as famílias e seus legados.

A Bastazini Contabilidade se compromete com a adoção de tecnologias avançadas e melhores práticas do setor, garantindo que sua equipe de profissionais altamente qualificados ofereça soluções eficientes e adaptadas às necessidades de cada cliente. O principal objetivo da empresa é exceder as expectativas, mantendo seus clientes sempre um passo à frente no cenário financeiro dinâmico atual. Informações adicionais podem ser encontradas no site da empresa.