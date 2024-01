Atriz da Globo engata romance com bilionário casado

Reprodução

1 de 1 mulher misteriosa – ABRE (1) – Foto: ReproduçãoA coluna Fábia Oliveira já começou 2024 descobrindo mais um caso de pulada de cerca no mundo das celebridades. Dessa vez, a traição envolve um homem da alta sociedade e uma famosa atriz.

Passarinhos verdes sopraram em nossos ouvidos que a artista, que é bem conhecida do público e está no ar nas telinhas da Globo, está saindo com um rapaz bilionário. Nada mal, né? Acontece que a atriz é solteira, já o ricaço… casadíssimo. Vixe!

Prezando sempre pelo bem-estar das famílias brasileiras, nós não iremos revelar os nomes dos envolvidos. Mas, como esta jornalista não é baú, não ia guardar um segredo desses, não é mesmo? Estamos de olho!

