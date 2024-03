Post leva polícia a avó de menino de 4 anos abandonado em janeiro

São Paulo — A Polícia Civil localizou, na quinta-feira (21/3) a avó de uma criança identificada como Davi. O menino, de 4 anos, foi encontrado abandonado na Avenida Cruzeiro do Sul, em Santana, na zona norte de São Paulo, no dia 2 de janeiro.

Desde então, os familiares eram procurados pela Delegacia de Pessoas Desaparecidas.

O menino passou os últimos dois meses em um abrigo, sem conseguir verbalizar seu nome ou o de algum parente.

A delegada Bárbara Travassos, da Delegacia de Pessoas Desaparecidas, disse ser um caso “sui generis“, já que, comumente, a família busca por um parente desaparecido. “Ao invés de a gente estar procurando uma criança, uma criança foi encontrada sem que a gente soubesse quem são os seus pais,” contou a delegada em uma postagem nas redes sociais.

A publicação, no perfil da Polícia Civil, mostrava a foto do menino e fazia um apelo por informações que pudessem levar a algum parente dela. Segundo Travassos, depois de várias pesquisas e investigações, não havia sido encontrado nenhum boletim de ocorrência relatando o desaparecimento de uma criança com as características dele.

Depois do post, que, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), viralizou nas redes sociais, os policiais conseguiram entrar em contato com uma mulher que dizia ser avó paterna da criança.

Os investigadores comprovaram o parentesco e a mulher prestou esclarecimentos à polícia. Ela contou que o neto vivia com os pais e, um determinado dia, saiu com a mãe e nunca mais voltou para casa.

O menino foi levado para morar com a avó, junto com um irmão dele.