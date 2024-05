Podemos declara apoio à pré-candidatura de Roberto Carlos a prefeito de Juazeiro

Foto: Divulgação

Pré-candidato a prefeito de Juazeiro, deputado Roberto Carlos (PV) recebe apoio do Podemos 02 de maio de 2024 | 20:00

O Podemos declarou apoio à pré-candidatura do deputado estadual Roberto Carlos (PV) à Prefeitura de Juazeiro. A decisão foi anunciada em uma reunião, que também marcou a apresentação dos 22 pré-candidatos a vereador que o partido lançará para o pleito eleitoral na cidade.

Na oportunidade, o deputado Roberto Carlos expressou sua satisfação em receber o apoio do partido. “Estou extremamente feliz em receber, agora de maneira oficial, o apoio de todo grupo do Podemos. Um grupo forte de homens e mulheres que querem fazer a mudança que Juazeiro precisa e quer. Vou honrar a todos e principalmente a minha querida e amada Juazeiro”, destacou o pré-candidato.

O presidente municipal do Podemos, Ademar, ressaltou a importância do apoio do partido ao deputado estadual. “Juazeiro clama por mudança e a verdadeira mudança está em Roberto Carlos, político vencedor, competente e conta com as maiores forças políticas do Brasil como o presidente Lula e o governador Jerônimo”.

O irmão Francisco, ex-vice-prefeito e pré-candidato a vereador, destacou que “Roberto Carlos é um exemplo para todos nós, político vitorioso, homem de bem que merece uma oportunidade de ser prefeito. Nós filiados do Podemos estamos muito felizes em apoiá-lo para mudar a realidade de Juazeiro”.

