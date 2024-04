Atriz que viveu trisal com Simas e Agatha expõe assédio na Globo

Reprodução/Instagram

1 de 1 Foto colorida de Marcella Maia. A atriz e cantora está com um batom vermelho, brincos e camiseta azul – Metrópoles – Foto: Reprodução/InstagramQuem acompanha as notícias sobre o mundo dos famosos deve saber que um dos assuntos mais comentados da semana foi a revelação de Agatha Moreira e Rodrigo Simas tiveram uma noite quente com a atriz Marcella Maia. Aliás, Geraldo Luís decidiu levar a pauta para seu programa na RedeTV!.

Em uma roda de conversa com a participação de Leão Lobo, a atriz famosa entrou através de uma chamada para participar do programa. A ideia era que Marcella Maia comentasse detalhes da noite quente que viveu com o casal de atores da Globo. Entretanto, a famosa acabou soltando uma bomba.

Leia a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias de entretenimento mais importantes e receber notificações em tempo real?