Audiência pública de monitoramento e avaliação do PME ocorrerá na segunda (25)

Na próxima segunda-feira (25), ocorrerá a audiência pública de monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação (PME) na Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, a partir das 08 horas.

Serão promovidas discussões e análise de metas, estratégias e indicadores educacionais do PME de Teixeira de Freitas durante o decênio 2015-2025. Algumas das diretrizes do PME são: erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar e superação das desigualdades educacionais para a promoção da cidadania.

O evento será realizado pela Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas através da Secretaria de Educação, juntamente com o Fórum Municipal Permanente de Educação (FMPE) e com o apoio da Equipe Técnica de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação (ETMA).

