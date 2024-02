Áudio: golpista tenta enganar delegado e acaba sendo feito de trouxa

Um estelionatário supostamente especializado em furtar dados e aplicar golpes pelo telefone se revoltou e perdeu a falsa elegância ao ser feito de trouxa por um delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, neste sábado (17/2). O picareta perdeu a linha ao permanecer no telefone sendo enrolado pela “vítima”. Irritado e de mãos vazias, o golpista xingou o policial e finalizou a ligação.

Os golpistas utilizaram um número de celular com DDD 61 e simulavam estar em uma central de atendimento de um banco público. Sem saber que falava com um delegado, o suposto atendente do banco alerta para um acesso fraudulento ao celular do correntista do banco. O delegado vai dando corda e segurando o falsário na ligação por longos 20 minutos.

Após marcar uma nova ligação ao chegar até a frente de um caixa eletrônico, o golpista informou que precisava que a câmera do celular fosse acionada e apontada para a tela do terminal. O delegado passou a fingir que o recurso no aparelho não funcionava e atiçou a ira do golpista.

Ouça a ligação entre o golpista e o delegado:

“Parasita vagabundo” Sem paciência, o estelionatário começou a ofender o delegado e a defender que estava apenas “trabalhando e pagando suas próprias contas”. “Pode ser quem for, nós vai roubar, fio. Tá moscando? Ninguém me ajuda com porra nenhuma. Ninguém paga minhas contas dentro da minha casa. Quem vem na minha casa pagar minha conta? Não, mas… Alguém me dá um salto pra me ajudar? Ah, vai se foder, pau no cu do caralho”, esbravejou ao telefone.

Ao ser caçoado pelo delegado, que também fingiu ser do “mundo do crime”, o golpista ficou ainda mais raivoso. “Você aí tá pagando de bandido, aí. Cadeia é currículo pra ninguém, não, vagabundo. Tá achando o quê, tio? Aqui é o mundão, fio. É nota que voa, fio. Você é bundão. Parasita do caralho. Vai caçar o que fazer”.

No final, o criminoso afirmou que desligaria pois tinha vítimas para atacar que haviam chegado em frente ao caixa eletrônico. Vou mandar os comprovantes. Fica aí que você vai ver os comprovantes dos Pix aí. Bagulho louco, fio. É o bonde do 71″, finalizou.