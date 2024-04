Compras em sites estrangeiros serão tributadas por novo imposto

O projeto de lei complementar que regulamenta a reforma tributária prevê que as compras feitas em sites estrangeiros, como a Shein e a Shopee, passarão a ser tributadas pelo Imposto sobre Valor Agregado (IVA), alíquota criada pela nova proposta. Caso o texto seja aprovado, a mudança passa a valer a partir de 2026.

A regra abrange as plataformas domiciliadas no exterior. Atualmente, compras estrangeiras de até US$ 50 são isentas do imposto de importação, mas é cobrado o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por parte dos estados.

Entenda o que muda com a reforma tributária

Com a mudança proposta pelo governo, a cobrança do IVA é feita independentemente do valor do produto ou serviço. Dessa forma, as empresas serão responsáveis pelo recolhimento do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), no âmbito estadual, e pela Contribuição Sobre Bens e Serviços (CBS), na esfera federal, que juntos, compõem o IVA.

A proposta do governo não altera as regras sobre o imposto de importação, cuja alíquota atual é de 60%.

reforma-tributaria-card-01

Arte / Metrópoles

reforma-tributaria-card-02

Arte / Metrópoles

reforma-tributaria-card-03

Arte / Metrópoles

reforma-tributaria-card-04

Arte / Metrópoles

reforma-tributaria-card-05

Arte / Metrópoles

reforma-tributaria-card-07

Arte / Metrópoles

reforma-tributaria-card-08

Arte / Metrópoles

reforma-tributaria-card-09

Arte / Metrópoles

Reforma tributária O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregou a proposta de regulamentação da reforma tributária ao Congresso Nacional nessa quarta-feira (25/4).

O texto traz mudanças no recolhimento de impostos, simplificando os tributos existentes atualmente. Além disso, propõe a isenção das alíquotas sobre alimentos que compõem a cesta básica e o cashback de tributos a famílias que recebem até meio salário mínimo.