Bolsonaristas criticam postura do prefeito de SP na greve

1 de 1 Imagem colorida mostra Ricardo Nunes, homem branco de cabelos e barba pretos, de terno e camisa azuis, gesticulando com as mãos, em uma sala com paredes amarelas e quadros com fotos em preto e branco – Metrópoles – Foto: Governo do Estado de São PauloBolsonaristas aliados ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), criticaram a postura política do emedebista durante a greve dos funcionários do metrô e dos trens no estado, na terça-feira (3/10).

A avaliação é de que Nunes não explorou o fato eleitoralmente como deveria. Para bolsonaristas, o prefeito deveria ter aproveitado a greve para ir para um embate mais forte com Guilherme Boulos (PSol).

Deputado federal por São Paulo, Boulos é hoje o principal adversário de Nunes na eleição de 2024 para a Prefeitura de São Paulo. O parlamentar lidera as pesquisas de intenção de voto.

“O prefeito não surfou. Se apequenou. Acovardou-se, fugiu”, avaliou à coluna, sob reserva, um aliado de Jair Bolsonaro que tem boa interlocução com Nunes.

O prefeito até chegou a fazer postagens nas redes sociais lamentando o transtorno que a greve provocou na população e citando o apoio do PSol à greve. Ele evitou, porém, citar Boulos.

Elogios a Tarcísio Por outro lado, bolsonaristas elogiaram a postura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o qual constatemos costuma ser alvo de críticas dos aliados de Jair Bolsonaro.

