Aumento de 250% na procura por protetor solar

As buscas por protetor solar cresceram mais de 250% em outubro e novembro quando comparado a setembro na plataforma CliqueFarma, ferramenta comparativa de preços de produtos farmacêuticos da Afya, empresa líder de educação e soluções digitais médicas.

De acordo com a plataforma, o aumento na procura dos produtos ocorreu devido às altas temperaturas ao longo do mês. Em setembro, a quantidade total de cliques no site foi de 2.237, enquanto os meses de outubro e novembro registraram 7.590 e 7.939 cliques, respectivamente.

A empresa acredita que a busca pelos produtos deve seguir em alta em dezembro, período de alta do verão e que possui a campanha nacional sobre a prevenção ao câncer de pele da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), o chamado “Dezembro Laranja”.

Dra. Maria de Fátima Maklouf Amorim, dermatologista, professora e coordenadora da Afya Educação Médica, alerta que, segundo a Fundação Pele Saudável, da Academia Espanhola de Dermatologia e Venereologia (AEDV), o câncer de pele deve ser o segundo tumor com maior incidência global até 2040, passando à frente de cólon e pulmão para os cuidados com a pele e traz cinco principais dicas de proteção da pele¹. “O câncer de pele é o tipo mais comum no Brasil, representando cerca de 30% de todos os casos no país”, complementa. A médica elenca os principais cuidados a serem tomados:

1.Use protetor solar independentemente da temperatura

A forma mais indicada para proteger e precaver a pele dos danos solares é por meio do uso diário do protetor solar. De acordo com a SBD, o fator de proteção solar (FPS) mais indicado para a população brasileira é de, no mínimo, 30. Além disso, se há transpiração ou a exposição for excessiva, o filtro solar deve ser aplicado a cada 2 horas.

2. Evite exposição excessiva ao sol

O excesso de exposição ao sol pode aumentar os riscos de câncer de pele. O indicado é não se expor em horários críticos, entre 10h e 16h, já que é nesse período que ocorre a maior exposição de radiação. Apesar disso, o sol não é um vilão, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, uma pequena exposição solar diária, média de 15 a 20 minutos é importante para a saúde, pois permite ao organismo o acesso à Vitamina D, além de contribuir com o fortalecimento dos ossos e do sistema muscular.

3.Observe a sua pele, se atente aos sinais e tenha acompanhamento médico

Verificar a pele regularmente garante a detecção de pintas irregulares ou alterações. É recomendado ir em um dermatologista regularmente. Certos tipos de pintas apresentam um risco aumentado a possibilidade de desenvolver um melanoma.

4. Use protetor labial

Além do protetor solar, é recomendado utilizar um protetor labial já que a boca também fica exposta aos raios solares, o que pode gerar queimaduras e ressecamento. O uso do produto também reduz a probabilidade de desenvolver câncer de pele nessa região. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer de boca tem mais de 15 mil novos casos por ano, afeta homens e mulheres e tem taxa de mortalidade de 40%.

5. Acessórios são indispensáveis

Bonés, chapéus e óculos de sol são peças essenciais para se expor aos raios UV. Os chapéus com abas podem proteger partes que muitas vezes são expostas ao sol intenso, como os olhos, orelhas, nariz, couro cabeludo e testa. Já os óculos de sol podem proteger os olhos e as pálpebras, áreas que são sensíveis à irradiação. Por fim, o boné protege o rosto e a cabeça, um dos acessórios mais utilizados e que não deixa de ser importante.