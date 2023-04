Autor de ataque em creche responderá por quatro homicídios triplamente qualificados

O homem responsável pelo ataque na creche Cantinho do Bom Pastor na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, nesta quarta-feira, 5, vai responder por quatro homicídios triplamente qualificados. O atentado contra a instituição deixou quatro crianças mortas e outras quatro feridas – as vítimas devem ter alta nesta quinta-feira, 6. O jovem de 25 anos também responderá por quatro tentativas de homicídios triplamente qualificados. Ele estava armado com uma machadinha. O homicídio triplamente qualificado ocorre por motivo fútil ou impossibilidade de defesa da vítima, o que torna o crime ainda mais grave que o comum. Alguns fatores são determinantes para considerá-lo qualificado, como a crueldade ou grande reprovação do motivo que levou o infrator a cometer o crime. A pena varia de 12 a 30 anos de prisão. A informação foi confirmada pelo delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, em coletiva de imprensa. Segundo Gabriel, o ataque foi um caso pontual. “É um caso isolado. Não tem relação com outras práticas criminosas e não é um fato coordenado, seja por jogo ou rede social”, disse. Os agentes tentam extrair informações de telefones e computadores do jovem.

Segundo a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros, as vítimas fatais são três meninos e uma menina. Os cinco feridos estão em hospitais e apresentam quadros estáveis. As vítimas tinham entre 4 e 7 anos de idade. O autor do crime se entrou à polícia e está preso. Uma intensa movimentação se formou em frente à unidade de ensino, com pais de alunos e funcionários da creche pouco tempo depois do ataque. O homem saltou o muro da unidade de ensino e atacou crianças que estavam em suas dependências, usando uma machadinha.