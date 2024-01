Avenida Brasil é liberada para veículos, mas Prefeitura do Rio pede para as pessoas ficarem em casa

Após as fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro, a Avenida Brasil foi liberada totalmente para o tráfego de veículos. O Centro de Operações do Rio informou que a via, uma das principais da cidade, está novamente acessível. No entanto, a Prefeitura do Rio reforça o pedido para que a população evite se deslocar pela cidade, já que a capital fluminense permanece em estágio 4 de atenção, indicando uma situação de grande perigo — a escala vai até o nível 5. A cidade enfrenta uma série de problemas causados pelas chuvas, como alagamentos, deslizamentos de terra e interdições em diversas vias. Durante o período de 24 horas, a estação meteorológica de Anchieta registrou um acumulado de 259,2 milímetros de chuva, o maior valor desde 1997, quando o Sistema Alerta Rio começou a registrar os dados. Esse valor representa um aumento de aproximadamente 40% em relação à média histórica de janeiro na região. Em apenas um dia, choveu 138,4% a mais do que a média mensal.

