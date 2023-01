Avião com 72 pessoas a bordo cai no Nepal; vídeo mostra momento antes da queda

Um avião que levava 72 pessoas a bordo caiu no oeste de Pokhara, no Nepal, neste domingo (15). Um vídeo registrou momentos antes da aeronave cair.

Nas imagens, o avião balança no ar e inclina para a esquerda, antes de cair. O vídeo não registrou o momento exato da queda, mas é possível ouvir um barulho.

Um porta-voz das forças armadas do país informou que 44 corpos já foram retirados do local do acidente. A aeronave, uma ATR 72, era operada pela empresa de voos domésticos Yeti Airlines.

No avião, haviam 57 nepaleses, cinco indianos, quatro russos, um irlandês, dois sul-coreanos, um australiano, um francês e um argentino, disse uma autoridade do aeroporto do Nepal.

O acidente é o mais mortal no Nepal desde março de 2018, quando a queda de um avião, também em Katmandu, matou 51 pessoas.