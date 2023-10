Avião derrapa após bater asa no chão, explode, e deixa duas pessoas mortas em MT

Um avião de pequeno porte derrapou após bater uma das asas na pista de um aeroporto particular em Cuiabá-MT, explodiu, e deixou duas pessoas mortas na tarde desta quarta-feira, 4. Outras duas pessoas ficaram feridas e foram conduzidas a uma unidade hospital por um helicóptero do Ciopaer (Centro Integrado de Operações Aéreas). O acidente ocorreu no aeroporto do Grupo Bom Futuro. Segundo o Corpo de Bombeiros, os mortos no acidente foram o piloto do avião e um funcionário de uma empresa terceirizada que prestava serviços no aeroporto. A identidade das vítimas foram preservadas. Outro dois homens, de 52 e 55 anos, respectivamente, sofreram escoriações. Não há informações sobre o estado de saúde de ambos, que também tiveram os nomes preservados. De acordo com a corporação, o bimotor, modelo modelo king-air, transportava três pessoa quando colidiu contra um edifício em construção dentro do terminal. Os Bombeiros conseguiram conter o fogo. A Bom Futuro lamentou o ocorrido e se solidariza com a família das vítimas. A empresa afirmou ainda que a aeronave não era da empresa, que presta serviço de hangaragem.

Veja o momento exato do acidente em Hangar do Aeroporto da Bom Futuro em Cuiabá pic.twitter.com/6Xikc0zxUP — perrenguematogrosso (@perrenguemt) October 4, 2023