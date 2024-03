Avião monomotor desaparece na Serra do Japi em Jundiaí

Equipes de resgate buscam um avião monomotor que desapareceu na Serra do Japi, em Jundiaí, interior de São Paulo. O acidente ocorreu por volta das 20h40 de quinta-feira (28), de acordo com informações da corporação. O helicóptero Águia da Polícia Militar e a Força Aérea Brasileira também estão colaborando nas buscas.

Segundo as autoridades, o piloto não conseguiu pousar no Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, e decidiu retornar para Jundiaí. O último contato por rádio foi feito por volta das 23h de quinta-feira, quando a aeronave estava sobre a Serra do Japi. Até o momento, não há informações sobre possíveis vítimas. O comando do aeroporto de Jundiaí acionou a Polícia Militar após o desaparecimento da aeronave, que havia decolado de lá. Equipes do Aeroporto de Jundiaí estão trabalhando para definir uma área de concentração para as operações de resgate.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Reportagem produzida com auxílio de IA