Avião perde o controle e sai da pista no aeroporto de Salvador

Um avião da companhia aérea Azul sofreu um acidente no aeroporto de Salvador na madrugada desta quarta-feira (10). A aeronave perdeu o controle e foi parar na vegetação que fica no entorno das pistas.

Segundo informações do Hora 1, da TV Globo, o acidente aconteceu na pista auxiliar. Os passageiros foram retirados da aeronave, e depois foram orientados a retirar as bagagens normalmente, dentro do aeroporto.

O voo AD 4372 partiu de Viracopos, em Campinas, com destino a Salvador. Em nota, a companhia aérea informou que todos os passageiros e tripulantes desembarcaram normalmente, com segurança. “A companhia lamenta eventuais aborrecimentos causados e está prestando toda assistência necessária”, diz a empresa.

“Eles avisaram que estava perto que já ia pousar, orientou que colocasse os cintos. Mas quando fez o pouso, a frenagem não segurou, a pista molhada e acabou ultrapassando o limite da pista”, contou um passageiro, em entrevista à TV Bahia.

Ainda não há informações sobre o que causou o acidente.