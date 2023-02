Polícia mata em Salvador suspeito de liderar grupo criminoso em Candeias

Um traficante suspeito de liderar uma organização criminosa na cidade de Candeias, Região Metropolitana de Salvador (RMS), foi morto pela polícia em Salvador. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (10), no Planeta dos Macacos, em São Cristóvão.

O suspeito também tinha envolvimento com homicídios. Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), ações de inteligência apontaram que o criminoso estaria na Rua Parque São Jorge.

Equipes da Rondesp Atlântico, do DHPP, do CPE e da 10ª CIPM foram até o local e, durante cerco, o traficante e comparsas reagiram atirando. Houve confronto e o líder do bando acabou ferido. Ele foi socorrido para o hospital Menandro de Faria, mas não resistiu.

Um revólver calibre 38, munições, 23 pedras de crack e três porções de maconha foram apreendidos.