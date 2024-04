PETO recupera veículo, onde vítima chegou a ser baleado durante assalto

Nesta quarta-feira (17) de abril, militares do PETO conseguiram recuperar um veículo com restrição de roubo, após uma abordagem ocorrida no centro de Itamaraju.

O veículo um FIAT Uno Mille Way de cor branca e placa ANE-9J98, licenciado em Itamaraju, foi parado pelos militares numa abordagem regular ao carro que seguia pela Rua Alvarenga Peixoto. Durante averiguação foi possível identificar o registro de roubo. O sistema constou que a verdadeira placa do carro é NZK-3E99.

Os militares constaram também, que o carro foi tomado num assalto, durante uma invasão com criminosos fortemente armados ocorrido numa propriedade rural na região da comunidade do trevo do Parque no último 08 de março, onde os assaltantes balearam o proprietário do lugar.

Com base nas evidências o automóvel foi encaminhado e apresentado na Depol, para a realização dos termos legais, onde será notificado ao proprietário. O condutor também foi detido e poderá responder pelo crime de receptação de produto roubado.

As investigações deverão apurar a ligação do condutor com o assalto e tentativa de homicídio ao proprietário rural.