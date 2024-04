Aviator Superbet: jogue o jogo do aviãozinho no site

O Aviator Superbet é um jogo de crash com mecânica simples e rodadas rápidas. E, sendo o jogo do aviãozinho tão popular no Brasil, é comum que muitos queiram saber como funciona. Então, aqui explicaremos como fazer para apostar nele, seja pelo computador ou pelo celular.

Inclusive, a Superbet tem ofertas de boas-vindas tanto para o cassino quanto para as apostas esportivas. Então, use o código bônus Superbet para largar em vantagem.

Aviator online: como o jogo funciona na Superbet? O Aviator online é um jogo de crash, sendo uma das opções mais modernas no Superbet Casino. Desenvolvido pela Spribe, o jogo tem mecânica bem simples, com rodadas que duram poucos segundos.

A cada round, os jogadores farão palpites, e quanto mais alto o avião voar, maiores os multiplicadores. Dessa forma, o objetivo do jogo Aviator é o mesmo para todos os apostadores: realizar o cash out de seus palpites antes que o avião voe para longe.

Para isso, os jogadores devem apostar valores a partir de R$1 por rodada. Se quiserem, podem fazer duas apostas por round. Sendo independentes, cada uma delas permite o saque separado ou automático ao atingir um multiplicador específico.

No jogo do aviãozinho, os apostadores poderão também fazer palpites automáticos. Eles estabelecem quantos rounds serão feitos sem a interferência do apostador, com o saque antecipado em multiplicadores específicos.

O Aviator Superbet permite também que o jogador interaja com outros apostadores através do chat e veja quantas pessoas já sacaram, assim como o valor que elas receberam. Também é possível ver os últimos multiplicadores.

Embora cada round seja independente, de modo que os valores anteriores não representam nenhuma tendência, é interessante saber o quão alto este avião pode voar.

Como jogar Aviator online no celular? O Aviator Superbet é um jogo de crash muito bem adaptado para as telas de celulares e tablets. Sua página tem uma interface reduzida, com letras legíveis e animações simples. Os apostadores conseguirão fazer seus palpites normalmente pelo celular, inserindo múltiplas apostas simultaneamente e programando saques antecipados como desejarem.

Basta fazer seu cadastro na Superbet e ter um saldo positivo em sua conta sempre que quiser apostar neste jogo do aviãozinho. Essa casa de apostas não possui um aplicativo próprio, por enquanto, o que significa que o jogador deverá acessar o site móvel.

Onde baixar o Aviator app? Como não há um app para o jogo Aviator Superbet disponível, no momento, os apostadores deverão fazer seus palpites diretamente pelo site. Porém, se for lançado no futuro, o Superbet app deverá contar com o mesmo processo de download que as outras casas de apostas.

Dá para jogar Aviator Superbet no celular ou no PC Aviator Superbet: existe bônus de boas-vindas? Para o Aviator Superbet em si, não há um bônus de boas-vindas para novos clientes. Entretanto, os apostadores que gostam de esportes receberão um bônus de boas-vindas de 100% com seu primeiro depósito, desde que acima de R$50.

Nesta oferta de boas-vindas, o valor máximo será de R$500, que podem ser convertidos em saldo real. Para isso, os apostadores precisam cumprir determinados requisitos, descritos nos Termos e Condições:

O rollover é de 6 vezes (seis vezes) o valor total (depositado + bônus); Os odds de cada palpite individual devem ser de 1.6, ou mais, seja em apostas simples ou múltiplas; Após a concessão do bônus, os apostadores terão 14 dias para realizar a conversão; Outros termos e condições gerais da Superbet se aplicam. Visite a página de código bônus Superbet para saber mais informações sobre esta promoção.

Aviator apostas: principais recursos do jogo do aviãozinho O Aviator Superbet conta com vários recursos especiais para promover uma boa experiência de jogos para os apostadores. Neste tópico, abordaremos algumas das funções de maior destaque.

A primeira coisa que os apostadores verão neste jogo do avião é que há duas opções de apostar na tela. Elas funcionam de forma independente, podendo o apostador inserir um ou dois palpites ao mesmo tempo, a partir de R$1 em cada.

Em cima de cada aposta, verão que há opções de jogo automático também para o Aviator. Há a opção de Autoplay, que são apostas automáticas a serem realizadas em valor pré-determinado pelo apostador, antes do começo de cada round. A aposta máxima é de R$500.

O cash out automático também está disponível com a opção “Levantar auto”. Ao ativá-lo, o jogador pode escolher qual a cotação em que deseja fazer o saque antecipado.

Neste jogo do aviãozinho, o jogador também verá todas as apostas que foram feitas naquele round e os valores sacados pelos outros apostadores. Na mesma parte, você também pode selecionar para ver apenas seu histórico. No lado direito, você encontra um chat para interagir com outras pessoas que também estão jogando.

Aviator Superbet: dicas e truques As apostas no Aviator Superbet não possuem nenhuma fórmula mágica de ganho. Como cada round é decidido por um gerador de número aleatórios, sem interferência dos resultados anteriores, tudo depende da sorte do apostador.

Dito isso, há algumas dicas e truques que podem lhe auxiliar a aproveitar sua experiência ao máximo, como visto abaixo:

Use o cash out auto: decida o valor máximo que está disposto a arriscar no jogo Aviator e ative o levantamento automático num determinado multiplicador. Essa dica também é útil para apostas manuais; Comece apostando baixo: suas apostas iniciais devem ser baixas para que possa compreender a mecânica do jogo antes de começar a apostar valores maiores. Teste fazer palpites a partir de R$ 1 no início; Lembre-se que apostas são para entretenimento: logo, não há retornos garantidos com o jogo do aviãozinho. Ele é um jogo para entretenimento, devendo o apostador arriscar apenas o valor que pode perder. Jogo Aviator Superbet: é confiável? Na página do próprio Aviator Superbet, os apostadores verão o selo de “Verifiably fair”. Com isso, o site comprova que seus resultados são gerados aleatoriamente, a partir de algoritmos aleatórios.

Ao clicar no selo, inclusive, os jogadores poderão entender todas as informações de como os resultados são gerados, envolvendo a chave do servidor (que são 16 símbolos aleatórios) e três apostadores da ronda.

Além do jogo do aviãozinho, a Superbet também está licenciada para promover jogos online pela Autoridade de Jogos de Malta, com o número de licença: MGA/B2C/938/2022. Com esta autorização, a operadora promove o Jogo Responsável, a partir de ferramentas de limite personalizadas para os apostadores.

A casa de apostas também possui políticas de privacidade rígidas, respeitando tanto as leis europeias quanto as brasileiras. Assim, o jogador pode fazer sua Aviator aposta com segurança.

Além de Aviator, Superbet Brasil tem outros jogos de cassino online Perguntas Frequentes sobre o Aviator na Superbet Ficou com dúvidas sobre o Aviator online? Reunimos algumas das perguntas mais frequentes sobre este jogo.

O que é o Aviator Superbet? O Aviator Superbet é um jogo de crash com rodadas rápidas. À medida que o avião sobe, o multiplicador da aposta aumenta. Assim, o objetivo é retirar o saldo da Aviator aposta antes que o avião voe para longe.

Quando apostar no Aviator? Todas as apostas no Aviator Superbet podem ser feitas nos 10 segundos entre os rounds. Se o avião já tiver decolado, seu palpite será colocado na rodada seguinte. O apostador pode também escolher a opção de apostar automaticamente um determinado valor, mas deve ficar atento para ativar também o levantamento automático. O indicado é acompanhar sempre seus resultados.

Como ganhar no Aviator Superbet? Não há uma fórmula mágica que garanta o sucesso da sua Aviator aposta. Os resultados são gerados aleatoriamente, tendo o apostador que decidir quando retirar o valor apostado. Outra coisa importante é que o jogador deve sempre lembrar que as apostas online são apenas uma forma de diversão. Por isso, só deve apostar apenas o que está disposto a perder.

Qual é o melhor jogo do aviãozinho? Na Superbet, os jogadores contarão com uma boa oportunidade de fazer apostas no Aviator online. Apesar de não ter um código bônus Superbet para jogos de cassino, o bônus de boas-vindas de esportes também lhe permite testar outras opções de mercados da plataforma.

Para encontrar boas opções de casas de apostas com o joguinho do avião, recomendamos que cheque sempre a validade da licença que elas possuem e se há o selo de “verifiably fair” na plataforma.

Superbet é confiável? A casa de apostas Superbet possui licença em Malta, políticas de privacidade e criptografia em todas as suas páginas. O Aviator Superbet, inclusive, possui uma explicação de como seus resultados são gerados e como faz para garantir a aleatoriedade de cada um deles.

Assim, tudo indica que é confiável, sendo uma boa opção tanto para os apostadores iniciantes quanto para veteranos.

+18 | Jogue com responsabilidade | Aplicam-se os Termos e Condições